Как пользоваться лайт версией

В этом блоке мы рассмотрим основные моменты во взаимодействии с утилитой. Если вы хотите разобраться как пользоваться Даймон тулс лайт просто следуйте инструкциям расположенным ниже. Мы рассмотрим: правильную установку программы, проанализируем интерфейс, создадим образ диска, и то как удалить.

Установка Daemon Tools Light

В Интернете немало запросов о том, где скачать приложение и как им пользоваться. Загрузить дистрибутив можно с официального сайта. Затем запустить загруженный файл и выбрать «бесплатная лицензия» :

По ходу установки важно ознакомиться с обзором, который предлагает разработчик. После загрузки файлов на компьютер нужно нажать на кнопку «Установить»:

На следующем этапе необходимо ещё раз выбрать бесплатную лицензию (1), при желании ознакомиться с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности (2), после чего нужно нажать на «Согласиться и продолжить» (3):

Обратите внимание: пользователь может управлять параметрами установки если нажмёт на гиперссылку «Настроить параметры установки». В данном окне нужно выбрать папку установки приложения, параметры настройки ярлыков и отправки статистики, а также выбрать форматы данных, с которыми будет работать.

После настройки параметров также надо нажать на «Согласиться и продолжить».

После установки ПО нужно его запустить и можно начинать пользоваться.

Краткий обзор интерфейса

Бесплатная версия приложения Lite имеет не так много возможностей, как хотелось бы пользователю, платные модули отключены, но их доступно приобрести за дополнительную плату. В рамках бесплатной лицензии разрешено:

Просматривать каталог виртуальных копий, таргетов и задач резервного копирования;

Добавлять и настраивать приводы;

Создавать образы дисков;

Настраивать приложение «под себя».

Пожалуй, это всё. Но если кто-то ищет в Интернете ответ на вопрос, как смонтировать образ в daemon tools, то ответ однозначный: в версии Lite её достаточно для эмулирования виртуального диска и последующего использования. Тоже самое касается запроса «как смонтировать игру в daemon tools». Для Даймон Тулс неважно, образ с какими данными будет монтироваться – игрой, музыкой или данными, алгоритм единый. В результате работы могут создаваться виртуальные копии физического оптического диска форматов: MDX, MDS и ISO.

Некоторое время назад в бесплатной версии разрешалось также создавать виртуальные копии с данными, Audio CD и редактировать их. Но хорошие времена ушли в прошлое, поэтому имеем то, что имеем, остальное – покупаем.

Как создать образ диска в Daemon Tools

Для начала надо вставить диск в привод, затем открыть раздел «Редактор образов» (1) и вызвать пункт меню «Создать образ из диска» (2).

Откроется мастер создания диска, в котором привод с диском определится автоматически (1). Программа предложит путь сохранения файла (2), но пользователь может перевыбрать путь, указав конкретную папку.

Следующий шаг – выбор формата образа (3). По умолчанию предлагается MDX, при желании можно перевыбрать.

Создаваемую виртуальную копию реально защитить паролем (4), а также сжать (5). Когда параметры определены, нажмите на кнопку «Старт» (6).

После отработки программа выдаст сообщение о результате. Необходимо нажать на «ОК».

Всё, виртуальная копия диска в указанном месте создана. Оригинал диска можно изъять из дисковода, а вместо физического диска запускать образ виртуального диска.

Как удалить программу с компьютера

Удалить Даймон тулс просто. Для этого необходимо открыть меню «Пуск» (1), затем «Панель управления» (2) и «Программы и компоненты» (3):

Откроется список установленных на ПК программ, в котором нужно найти Daemon Tools Light, отметить её мышью (1) и нажать на кнопку «Удалить/Изменить» (2):

После чего откроется мастер деинсталляции программы, который предлагает оставить «галочку» в поле «Оставить отзыв» и нажать на кнопку «Удалить»:

После удаления автоматически откроется окно сайта на английском языке, где пользователю нужно выбрать причину, по которой он деинсталлировал программу. Данная статистика нужна разработчику, чтобы понимать, что побуждает пользователей удалять приложение со своего компьютера. Пользователю нужно выбрать причину и нажать на «SEND».

Подводя итог обзору, хочется заметить, что это простенькая, но очень удобная программа, которая прекрасно справляется со своими функциями. Если пользователю достаточно только создавать образы дисков, то бесплатной версии вполне достаточно.