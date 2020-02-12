С появлением и развитием интернет-технологий игровая индустрия перешла на новый более высокий уровень. Благодаря этому, особую популярность набирают игры, которые выпускаются для персональных компьютеров. Если игры покупать в специализированных магазинах, установка игрового диска не составит труда. Однако бывают ситуации при которых наличие виртуального дисковода крайне необходимо, тут к нам на помощь и приходит программа — DAEMON Tools.
Что делать если нет: денег, носителя с игрой в продаже, дисковода? В таких случаях, любой пользователь заходит в интернет, чтобы скачать интересующую игру при помощи торрентов. Получив необходимый файл, который поддерживается форматом .iso он задается вопросом: как с этим работать?
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Daemon Tools Pro
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Daemon Tools Ultra
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Что из себя представляет образ диска?
- чистый CD/DVD/Blu-ray Disc;
- свободное время;
- носитель с большим объемом памяти.
Софт даймон тулс был разработан и выпущен в 2000 году компанией Disc Soft Ltd. Он представляет из себя многофункциональный программный эмулятор виртуальных приводов CD/DVD/Blu-ray. Их использование помогает выполнять конструирование файлов .iso.
Основные функции и преимущества софта. Простыми словами, софт demon tool помогает быстро создавать, записывать или монтировать нужный образ с минимальным количеством инструментов. И это не обязательно установочный файл с игрой. Через данную утилиту также можно устанавливать и пользоваться другими плагинами и файлами, благодаря удобному пользовательскому интерфейсу с мультиязычной поддержкой. В зависимости от версий, демон тул помогает в создании:
- 256 виртуальных приводов;
- 32 виртуальных SCSI-приводов;
- 4 виртуальных IDE-приводов
Daemon Tools Lite 10
Бесплатная версия для работы с образами! Создавайте и монтируйте различные форматы образов без проблем. Скачайте программу бесплатно либо купите лицензию с Lifetime-обновлениями.
Daemon Tools Pro 8
Последнее поколение программного обеспечения для эмуляции привода профессионального уровня. Это мощный пакет, работающий с образами, так и с виртуальными приводами.
Daemon Tools for Mac 8
Понятная и мощная утилита для работы с виртуальными приводами на Mac OS, позволяющая монтировать и создавать образы с данными и музыкой в пару кликов.
Daemon Tools Ultra
Уникальное ПО с огромными возможностями! Продвинутая эмуляция приводов, виртуальные пишущие устройства, загрузочные USB-флешки, Инициатор iSCSI и многое другое… только в Даймон Тулс Ультра.
Основные функции сервиса и его возможности
Помимо основного формата .iso, сервис также читает следующие форматы, такие как: .ape (Monkey’s Audio), .ccd (CloneCD), .pdi (Instant CD/DVD), .cue/bin, .pdi (Instant CD/DVD) и другие.
Во время создания, утилита формирует новый формат файла — .mdx, который включает в себя форматы: .mdf (он содержит данные с носителя) и. mds. (он содержит информацию о сессиях и других опциях носителя). Использование формата .mdx делает разработку более универсальной и создает множество преимуществ, так как с его помощью происходит соединение данных на одном носители, что экономит занимаемое пространство на устройстве, благодаря ее сжатию. В этом случае, формат .mdx работает как архиватор.
Основными преимуществами Демон Тулс являются
Системные требования и поддерживаемые операционные системы
Создавая данный сервис, разработчики сделали его максимально доступным для пользователей. Для установки Даймон Тулс нужны минимальные системные требования, такие как:
- 256 МБ оперативной памяти;
- процессор от 500 MHz;
- 30 МБ свободного места на HDD.
Операционные системы, для которых доступен софт:
- Windows Vista;
- Windows XP;
- Windows 7;
- Windows 8;
- Windows 8.1;
- Windows 10.
Разновидности Demon tool
Прост в работе. Утилита предназначена для некоммерческого использования. Стандартный функционал дает возможность выполнять запись на сд или двд и создавать файлы установки, обходя защиту на носителях. Утилита обладает способностью монтировать любые типы образов, эмулирует до 4 DT/SCSI/HDD приводов.
Предназначен для профессионального использования. С его помощью можно эмулировать до 32 виртуальных приводов CD/DVD/Blu-ray. В утилите доступны возможности создания и запись образов на защищенные диски, а также на USB-устройства. Одним из полезных инструментов программы можно назвать функцию виртуального пишущего привода.
Обладает более мощным и улучшенным функционалом. Утилита позволяет эмулировать неограниченное количество приводов в короткие сроки и собирать любимые инсталяшки в свою коллекцию. Помогает избегать фрагментацию жесткого диска и помогает создавать RAM-диски, для ускорения работы компьютера и многое другое.
Чтобы выбрать наиболее подходящую версию для конкретного пользователя можно воспользоваться сравнительной таблицей, которая представлена ниже:
|Функционал
|Daemon tools lite
|Daemon tools Pro
|Daemon tools Ultra
Монтирование образов
✔
✔
✔
Создание образов
✔
✔
✔
Своя коллекция образов
✔
✔
✔
Эмуляция приводов
Да 4 DT/SCSI
Да 256 DT/32 SCSI
Да 256 DT/32 SCSI
Создание виртуальных жесткий дисков
✔
✔
✔
Запись файлов на USB
✖
✖
✔
Мультизадачность при работе с визорами
✖
✖
✔
Создание виртуальных пишущих приводов
✖
✔
✔
Поддержка RAM-дисков
✖
✖
✔
Техническая поддержка
✖
✔
✔
Создание пароля для USB
✖
✖
✔
На официальном сайте представлена более подробная информация. Здесь можно ознакомиться с ценами на более полные версии утилиты.
Наиболее удобный вариант, который подходит для домашнего использования – сервис версии lite. Возможности ПО позволяют оперативно устанавливать понравившиеся игры на компьютер. В ней предусмотрены все нужные опции. Большим преимуществом данной утилиты является доступность и простой в использовании интерфейс. Данный софт можно скачать при помощи торрент, но это может занимать какое-то время. Поэтому более удобный вариант для пользователей — это скачать Демон Тул напрямую через наш сайт.
Аналоги
Daemon tools – одна из самых удобных и популярных сервисов среди пользователей. В случае, если появляются причины, из-за которых нельзя воспользоваться утилитой, можно обращаться к аналогам утилиты. В основном программы-аналоги доступны на короткий период в качестве пробной версии. Также их скачивают через торрент, но здесь существует риск занести вредоносное ПО. Избежать вирусов можно, если демон тулс скачать бесплатно на нашем сайте.
Самые известные аналоги это – это UltraISO, Alcohol и Nero.
UltraISO – утилита для монтирования образов и работы с виртуальными копиями. Это приложение предоставляет доступ к созданию образов с USB-носителей.
Alcohol – одна из популярный утилит после демон тул. Она доступна в двух вариантах:
- Alcohol 52% — ограниченный функционал, позволяющий монтировать копию CD и создать виртуальный привод. Она находится в свободном доступе и является бесплатной.
- Alcohol 120% — монофункциональная утилита в опции которой входят: эмуляция виртуальных приводов, преобразование и запись инсталяшек. Есть опция по монтированию образов с информацией, видео и аудиофайлами. Доступна только на коммерческой основе.
Nero – стандартная версия с полным комплектом услуг. Она предоставляется на платной основе. В пакет входит:
- монтирование и эмуляция файлов установки;
- копирование данных на оптический носитель;
- восстановление утраченных данных на HDD
|Функционал
|Daemon tools lite
|UltraISO
|Alcohol 52%
|Alcohol 120%
|Nero
Монтирование образов
✔
✔
✔
✔
✔
Преобразование образов физ. дисков
✔
✔
✖
✔
✔
Своя коллекция образов
✔
✖
✖
✔
✔
Эмуляция приводов
✔
✔
✔
✔
✔
Преобразование виртуальных жесткий дисков
✔
✔
✖
✔
✔
Запись образов на USB
✖
✔
✖
✖
✖
Доступность
Free
Платно
Free
Платно
Платно
По сравнению с даемон тулс, бесплатные аналоги имеют урезанный функционал. Поэтому использовать их рационально на короткий период. Если в планах долгий срок работы с конструированием образов, то лучшим речением станет скачать софт даймон тулс бесплатно.
Утилиту демон тулс пользователи считают максимально практичным, благодаря мощному функционалу при минимальном количестве инструментов. Всегда можно позаимствовать загрузочный диск с игрой на короткий срок и с помощью утилиты создать свою имитацию копии.
Если даймон тулс скачать бесплатно, вы получите бесплатное решение и наиболее эффективное решение для работы и монтирования образов. Лаконичность и легкость интерфейса обеспечивает решение любого вопроса, связанного с копирование данных и записью их на диски разного формата в короткий срок. Скачать Daemon tools lite для windows 10/7/XP на нашем сайте можно бесплатно без регистрации.
Как пользоваться лайт версией
Установка Daemon Tools Light
По ходу установки важно ознакомиться с обзором, который предлагает разработчик. После загрузки файлов на компьютер нужно нажать на кнопку «Установить»:
На следующем этапе необходимо ещё раз выбрать бесплатную лицензию (1), при желании ознакомиться с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности (2), после чего нужно нажать на «Согласиться и продолжить» (3):
Обратите внимание: пользователь может управлять параметрами установки если нажмёт на гиперссылку «Настроить параметры установки». В данном окне нужно выбрать папку установки приложения, параметры настройки ярлыков и отправки статистики, а также выбрать форматы данных, с которыми будет работать.
После настройки параметров также надо нажать на «Согласиться и продолжить».
После установки ПО нужно его запустить и можно начинать пользоваться.
Краткий обзор интерфейса
Бесплатная версия приложения Lite имеет не так много возможностей, как хотелось бы пользователю, платные модули отключены, но их доступно приобрести за дополнительную плату. В рамках бесплатной лицензии разрешено:
- Просматривать каталог виртуальных копий, таргетов и задач резервного копирования;
- Добавлять и настраивать приводы;
- Создавать образы дисков;
- Настраивать приложение «под себя».
Пожалуй, это всё. Но если кто-то ищет в Интернете ответ на вопрос, как смонтировать образ в daemon tools, то ответ однозначный: в версии Lite её достаточно для эмулирования виртуального диска и последующего использования. Тоже самое касается запроса «как смонтировать игру в daemon tools». Для Даймон Тулс неважно, образ с какими данными будет монтироваться – игрой, музыкой или данными, алгоритм единый. В результате работы могут создаваться виртуальные копии физического оптического диска форматов: MDX, MDS и ISO.
Некоторое время назад в бесплатной версии разрешалось также создавать виртуальные копии с данными, Audio CD и редактировать их. Но хорошие времена ушли в прошлое, поэтому имеем то, что имеем, остальное – покупаем.
Как создать образ диска в Daemon Tools
Для начала надо вставить диск в привод, затем открыть раздел «Редактор образов» (1) и вызвать пункт меню «Создать образ из диска» (2).
Откроется мастер создания диска, в котором привод с диском определится автоматически (1). Программа предложит путь сохранения файла (2), но пользователь может перевыбрать путь, указав конкретную папку.
Следующий шаг – выбор формата образа (3). По умолчанию предлагается MDX, при желании можно перевыбрать.
Создаваемую виртуальную копию реально защитить паролем (4), а также сжать (5). Когда параметры определены, нажмите на кнопку «Старт» (6).
После отработки программа выдаст сообщение о результате. Необходимо нажать на «ОК».
Всё, виртуальная копия диска в указанном месте создана. Оригинал диска можно изъять из дисковода, а вместо физического диска запускать образ виртуального диска.
Как удалить программу с компьютера
Удалить Даймон тулс просто. Для этого необходимо открыть меню «Пуск» (1), затем «Панель управления» (2) и «Программы и компоненты» (3):
Откроется список установленных на ПК программ, в котором нужно найти Daemon Tools Light, отметить её мышью (1) и нажать на кнопку «Удалить/Изменить» (2):
После чего откроется мастер деинсталляции программы, который предлагает оставить «галочку» в поле «Оставить отзыв» и нажать на кнопку «Удалить»:
После удаления автоматически откроется окно сайта на английском языке, где пользователю нужно выбрать причину, по которой он деинсталлировал программу. Данная статистика нужна разработчику, чтобы понимать, что побуждает пользователей удалять приложение со своего компьютера. Пользователю нужно выбрать причину и нажать на «SEND».
Подводя итог обзору, хочется заметить, что это простенькая, но очень удобная программа, которая прекрасно справляется со своими функциями. Если пользователю достаточно только создавать образы дисков, то бесплатной версии вполне достаточно.